Quand les micros remplacent les armes

(Juba) Le Soudan du Sud a dit oui à son indépendance le 9 juillet 2011, après deux guerres civiles meurtrières. Dix ans plus tard, la situation reste difficile. La violence a creusé un fossé entre les générations… que des musiciens dans la vingtaine tentent de combler. Dans les studios, les locaux de répétition et les salles de concert, ils préparent une révolution sans armes, à force de mots, de rimes et d’accords de guitare. Portraits.