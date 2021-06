(Kano) Quatre soldats nigérians ont été tués dans l’attaque de leur base par des djihadistes dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun, a-t-on appris lundi de sources militaires.

Agence France-Presse

Des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) à bord de camions équipés de mitrailleuses ont tenté de prendre d’assaut cette base située à Banki dans l’État de Borno, l’épicentre de l’insurrection djihadiste.

« Nous avons perdu quatre hommes au cours d’une bataille acharnée qui a duré plus d’une heure », a dit à l’AFP un officier de l’armée qui a requis l’anonymat.

L’intervention d’unités aériennes a été nécessaire pour repousser l’attaque, au cours de laquelle « 20 djihadistes ont été neutralisés », a-t-il ajouté.

Un autre militaire a confirmé l’attaque et a donné un bilan similaire, précisant qu’une dizaine de fusils avaient été récupérés.

Banki, à 130 km au sud-est de la capitale de l’État de Borno, Maiduguri, abrite notamment plus de 45 000 personnes déplacées par les violences.

L’insurrection djihadiste dans le pays le plus peuplé d’Afrique a débuté en 2009, avec les attaques du groupe Boko Haram, puis de l’Iswap, issu d’une scission de Boko Haram, qui est devenu le groupe armé dominant dans la région.

Boko Haram a confirmé mi-juin la mort de son dirigeant historique, Abubakar Shekau, dans des combats contre l’Iswap.

Ce conflit au Nigeria a fait près de 36 000 morts et deux millions de personnes ont été déplacées. Et il s’est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.