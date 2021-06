Afrique

Tunisie

L’ex-candidat à la présidentielle Nabil Karoui libéré après plus de six mois

(Tunis) Nabil Karoui, chef d’un parti libéral arrivé second à la présidentielle de 2019 en Tunisie, a été libéré mardi après plus de six mois en détention provisoire dans une affaire de blanchiment d’argent, a constaté l’AFP.