Livraison de 4 millions de doses de vaccins gratuits via Covax

(Abuja) Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habitants, a reçu mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, financés par le dispositif Covax qui vise à en fournir aux pays à faible revenu.

Agence France-Presse

Il s’agit du premier lot des 16 millions de doses AstraZeneca/Oxford qui doit arriver au Nigeria dans les prochains mois, où les soignants et les professions à risque seront les premiers vaccinés, dès vendredi, ont assuré les autorités.

Un vol transportant 3,94 millions de doses de ce vaccin est arrivé peu avant midi à l’aéroport international Nnamdi Azikiwe, dans la capitale Abuja.

Le patron de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cette arrivée en écrivant sur twitter : « nous devons agir ensemble pour fournir des vaccins à tous les pays dans les 100 premiers jours de 2021 ».

Après le Ghana et la Côte d’Ivoire, le Nigeria est le troisième pays d’Afrique à recevoir des vaccins financés par le dispositif Covax.

Professions à risque

« Les vaccinations doivent commencer vendredi avec les professions à risque », a déclaré à l’AFP le porte-parole de la présidence Garba Shehu, ajoutant que le président et le vice-président recevront également une injection dès samedi.

« C’est un grand jour pour le Nigeria », a déclaré le directeur de l’agence nationale en charge des programmes d’immunisation, le Dr Faisal Shuaib. « Nous avons travaillé dur pour être prêts à administrer le vaccin au personnel de santé ».

« Il restera un travail énorme pour protéger la population de la COVID-19 et cela demandera un effort global et concerté », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le Secrétaire général du gouvernement, Boss Mustapha, a exhorté les chefs traditionnels, les chefs religieux, les organisations de la société civile et les médias à diffuser le message selon lequel les vaccinations sont nécessaires, souligant : « c’est un combat pour tout le monde ».

Objectif : 70 % de la population majeure

Le Nigeria veut vacciner au moins 70 % des Nigérians de plus de 18 ans d’ici les deux prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays immense, très peuplé, aux conditions météorologiques difficiles et où les routes sont difficilement praticables.

« Des avions cargo attendent de transporter les vaccins dans les (36) États qui composent le Nigeria », a expliqué le Dr Shuaib.

« Les États qui n’ont pas d’aéroport utiliseront des bus avec des chambres froides depuis les aéroports les plus proches », a-t-il ajouté.

« Comme les vaccins arrivent par lots en raison de l’approvisionnement limité, nous informerons les Nigérians sur qui et où recevoir le vaccin », a précisé ce responsable. Les autorités ont mis en place un portail d’auto-enregistrement en ligne pour tenter de faciliter les vaccinations.

Le Nigeria comptait mardi 156 017 cas de COVID-19 recensés, dont 1915 décès. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible.

En outre, un variant du coronavirus a été découvert ces derniers mois dans le pays, mais des recherches sont toujours en cours pour déterminer si il est plus contagieux et mortel.