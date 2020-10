COVID-19

Le mystère de l’Afrique

Six mois après le début de la pandémie, la catastrophe appréhendée en Afrique ne semble pas avoir eu lieu. Pourtant, le virus est bel et bien présent sur le continent. Il aurait cependant été moins meurtrier. Les scientifiques se penchent maintenant sur une hypothèse : et si les conditions de vie n’avaient pas augmenté les risques pour ses habitants, mais les avaient plutôt réduits ?