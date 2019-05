 Afrique du Sud : l'ex-président Zuma se débat pour éviter son procès pour corruption 

Énième épisode de ce feuilleton politico-judiciaire à rebondissements, la Haute Cour de Pietermaritzburg (nord-est) entend jusqu'à vendredi les arguments des avocats de l'ancien chef de l'État, qui dénoncent le « lynchage » de leur client, et ceux du parquet, décidé à ouvrir enfin son procès.

L'ancien chef de l'État, âgé aujourd'hui de 77 ans, est soupçonné d'avoir touché pour 4 millions de rands - 260 000 euros au cours actuel - de pots-de-vin du groupe français de défense Thales, également accusé, à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999.

Selon l'accusation, il a été rémunéré pour éviter à Thalès des poursuites pour corruption, via son ami et conseiller financier Schabir Shaik, condamné pour sa participation à cette affaire à quinze ans de prison dès... 2005.

Les deux parties ont toujours nié ces allégations.

À l'époque des faits, M. Zuma était « ministre » de sa province du KwaZulu-Natal, avant de devenir vice-président du Congrès national africain (ANC) au pouvoir puis du pays.

Dès l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'ancien président, Muzi Sikhakhane, a dénoncé le « lynchage » dont son client est à ses yeux victime depuis près de deux décennies.

Très offensif, M. Sikhakhane a accusé un parquet « trop zélé » d'avoir poursuivi M. Zuma selon une « philosophie juridique » qui veut que « lorsque quelqu'un a fait quelque chose que vous trouvez mal, vous le jugez selon votre bon vouloir ».

Cette philosophie « a abouti à l'apartheid [...] c'est la loi de la jungle », a-t-il lancé devant son client, venu à l'audience entouré de deux de ses fils et d'une poignée de partisans.

Appelant au strict respect de la Constitution, Muzi Sikhakhane a également plaidé que le droit de son client à un procès rapide « a été compromis ou violé au point où l'on peut dire qu'un procès équitable n'aura jamais lieu ».

« Privé de dignité »

« Doit-il être privé de sa dignité, doit-il être traité avec moins d'humanité parce qu'il s'appelle M. Zuma ? », a-t-il demandé, en niant catégoriquement que M. Zuma avait délibérément tenté, par ses multiples recours, de « retarder son procès ».

Les accusations lancées contre Jacob Zuma ont été suspendues puis rétablies à plusieurs reprises, au gré de ses recours et de décisions controversées du parquet.

L'avocat s'est également étonné que l'ancien président n'ait pas été jugé en même temps que son complice présumé Schabir Shaik. « Ils (le parquet) auraient dû l'inculper en même temps que M. Shaik », a souligné M. Sikhakhane.

Coaccusé, le groupe Thales a également sollicité l'abandon des poursuites qui le visent.

« Considérant les très longs retards de cette procédure, bien que Thales n'ait commis aucune faute, et toute une série de facteurs qu'il ne contrôle pas, (le groupe) est persuadé qu'il n'aura pas un procès équitable », a-t-il indiqué dimanche dans un communiqué.

Le groupe a répété n'avoir « aucune connaissance d'aucune violation de la loi par aucun de ses salariés ».

Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi devant la Haute Cour de Pietermariztburg, qui décidera à une date à déterminer de poursuivre le procès de Jacob Zuma ou de l'abandon définitif des accusations qui pèsent sur lui.

Englué dans de nombreux scandales, Jacob Zuma a cédé en décembre 2017 sa place à la tête du Congrès national africain (ANC) au pouvoir à son vice-président Cyril Ramaphosa.

Ce dernier l'a poussé à la démission deux mois plus tard et lui a succédé à la tête de l'État avec l'ambition de nettoyer son parti et l'État de la corruption qui les gangrènent.

Malgré une popularité en déclin, l'ANC a remporté les élections législatives du 8 mai. Ses députés, qui ont renouvelé leur majorité absolue à l'Assemblée nationale, doivent élire mercredi M. Ramaphosa pour un nouveau mandat à la tête du pays.