Égypte: sept djihadistes présumés tués, 15 militaires morts ou blessés

Sept djihadistes présumés ont été « éliminés » et 15 militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un point de contrôle dans le nord-est de l'Égypte, a annoncé samedi l'armée égyptienne qui mène une offensive contre le groupe État islamique (EI) dans cette région.

Le groupe djihadiste a revendiqué dans la soirée cette attaque dans le Nord-Sinaï.

L'Égypte, confrontée à une multiplication d'attaques de groupes extrémistes, a lancé l'année dernière une vaste campagne baptisée « Sinaï 2018 » pour déloger l'EI de la péninsule et « nettoyer » le pays du « terrorisme ».

Samedi, des djihadistes présumés ont attaqué un point de contrôle et les forces de sécurité ont riposté, conduisant à « un échange de tirs », a indiqué le porte-parole de l'armée, Tamer el-Refai, dans un communiqué.

« Un officier et 14 (soldats) ont été tués ou blessés », a-t-il ajouté.

Une source sécuritaire et des sources médicales ont rapporté à l'AFP que 11 membres des forces de sécurité avaient été tués et quatre blessés. L'attaque a eu lieu au sud d'Al-Arich, capitale du gouvernorat du Nord-Sinaï, selon la source sécuritaire.

« Sept takfiris (extrémistes sunnites) ont été éliminés lors de l'accrochage », a affirmé M. Refai.

Les forces de sécurité ont assuré qu'elles continuaient à « traquer les éléments terroristes (en fuite) ».

Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l'EI a indiqué que des « soldats du califat ont attaqué une position de l'armée égyptienne [...] près de l'aéroport d'Al-Arich ».

Les autorités égyptiennes annoncent régulièrement la mort de djihadistes présumés dans des opérations. Mais les annonces de pertes importantes dans les rangs des forces de sécurité restent très rares.

Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, des centaines de soldats et de policiers sont morts dans des attaques de groupes extrémistes qui ont également visé la communauté chrétienne copte orthodoxe.

L'opération « Sinaï 2018 » avait été lancée début 2018 après un attentat qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée dans le nord de la péninsule.

Au total, plus d'une trentaine de soldats et plus de 550 djihadistes présumés sont morts depuis le lancement de cette opération, selon l'armée. Aucun chiffre de source indépendante n'est disponible.

La presse n'est pas autorisée à se rendre librement dans le Nord-Sinaï, mais l'armée organise de rares visites destinées aux médias étrangers.