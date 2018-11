Le trafic d'armes tue 45 000 personnes par an en Afrique

« Dans toute l'Afrique, nous enregistrons 140 000 morts et homicides liés aux conflits armés par an, dont 45 000, soit un tiers des décès violents, sont causés par l'utilisation des armes à feu », a expliqué à l'AFP Matthias Nowak, chercheur à Small Arms Survey, un centre rattaché à l'Institut des hautes études et de développement à Genève.

« Les armes et munitions détournées ou volées dans les arsenaux nationaux insuffisamment sécurisés alimentent de nombreux flux illicites d'armes en Afrique de l'Ouest. Les trafiquants s'approvisionnent également grâce à la production artisanale d'armes à feu et à la remise en circulation d'armes légères illégalement détenues », selon ce rapport.

« Ces armes traversent les frontières pour atteindre différents destinataires » pour « satisfaire les besoins des groupes extrémistes violents comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Dine, Al Mourabitoun et Boko Haram ».

La crise libyenne, provoquée par la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, joue un grand rôle dans les trafics et la déstabilisation de la région sahélienne depuis le début de la décennie.

« La fuite de stock d'armes depuis la Libye vers la ceinture centrale du Sahel a énormément contribué au trafic illicite d'armes », précise M. Nowak.

« La crise en Libye a créé un flux d'armes et de munitions de tout genre qui a constitué un détonateur de la crise qui a commencé en 2012 au Mali. L'effondrement du régime libyen a créé un transfert déstabilisant d'armes en direction de l'Afrique de l'Ouest ».

Le trafic d'armes revêt des caractéristiques différentes d'une zone à l'autre de la région.

« Les réseaux de trafiquants du nord du fleuve Niger sont très organisés et déplacent de grandes quantités de biens (dont des armes) à travers de vastes étendues de terre et de désert », selon l'étude.

Trafic de « fourmis »

Au sud du fleuve Niger, le trafic est moins bien moins organisé et moins connecté. Le trajet des armes entre leur point de départ et leur destination est fondé sur des interactions plus locales, donnant lieu à un trafic dit de « fourmis ».

Les pays mentionnés dans le rapport - Guinée-Bissau, Mali, Niger et la zone frontalière du Burkina Faso et du Mali - doivent tous assumer les conséquences d'un conflit armé ou d'une insurrection en cours ou récente, et faire face à la menace sérieuse que représentent la criminalité transnationale organisée et les groupes terroristes, notent les chercheurs de Small Arms Survey

Dans ces différents pays, les zones frontalières souffrent d'une absence de l'État, la corruption est omniprésente et l'architecture sécuritaire nationale a été affaiblie par les conflits armés.

Dans un contexte marqué par la porosité des frontières et la présence de réseaux criminels transnationaux, de groupes terroristes et de groupes armés, les mesures de lutte contre le trafic d'armes et la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre se heurtent à de multiples obstacles.

Le rapport préconise une panoplie de mesures, comme l'amélioration du « contrôle des États sur leurs propres armées », « les forces de défense et de sécurité » s'avérant elles-mêmes être des « sources du trafic illicite ». Le rapport recommande aussi « le renforcement des sites portuaires, avec des scanneurs », pour détecter les cargaisons illicites.

« La lutte contre la corruption est absolument fondamentale pour lutter contre ce fléau », estime M. Nowak.

L'Allemagne a financé cette étude en vue d'apporter aux États le soutien nécessaire pour lutter contre ce fléau.

« L'Allemagne accorde, chaque année, 17 millions d'euros à la lutte contre le trafic d'armes, une importante partie de cette contribution financière est destinée au continent, principalement en Afrique de l'Ouest », a expliqué à l'AFP, John Ole Reyels, responsable au ministère allemand des Affaires étranges chargé de ce dossier.