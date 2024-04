PHOTO LUIS TATO, AGENCE FRANCE-PRESSE

Au Kenya, le président William Ruto a mobilisé l’armée et ordonné des évacuations dans les zones à risque après des inondations mortelles, des glissements de terrain et la rupture d’un barrage à Mai Mahiu. La saison des pluies en Afrique de l’Est, particulièrement violente cette année, a déjà fait plus de 170 morts au Kenya.