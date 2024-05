Encore des intempéries dans le Midwest américain

(Omaha) Les habitants d’Omaha, dans le Nebraska, ont été réveillés tôt mardi matin par des sirènes météorologiques et des coupures de courant généralisées, alors que des pluies torrentielles, des vents violents et de gros grêlons s’abattaient sur la région et commençaient à se déplacer vers l’est pour menacer une plus grande partie du Midwest.