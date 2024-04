(Bayeux) La journaliste anglo-américaine de CNN Clarissa Ward présidera la 31e édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre, a annoncé jeudi Patrick Gomont, le maire de Bayeux, une commune de Normandie.

Agence France-Presse

Organisée du 7 au 13 octobre 2024, cette édition marquera « un an de conflit à Gaza, qui malheureusement perdure », a relevé M. Gomont lors d’une conférence de presse.

Âgée de 44 ans, Clarissa Ward a travaillé pour Fox News, puis ABC, CBS et enfin CNN, à Moscou, Pékin, Londres et sur de nombreux terrains de guerre – Syrie, Afghanistan, Ukraine, etc.

Elle est à ce jour la seule journaliste occidentale à être entrée dans Gaza sans autorisation des troupes israéliennes depuis le 7 octobre.

« À chaque édition, l’actualité internationale empire, désormais la guerre est quasiment à nos frontières », a déploré le maire de Bayeux, rappelant que la profession de journaliste paie encore « un lourd tribut avec 103 journalistes tués à Gaza, dont 22 dans l’exercice de leur fonction ».

Chaque année, les noms de journalistes morts pour leur mission d’informer sont inscrits sur les stèles du mémorial des reporters, situé dans un jardin de Bayeux. Ces noms sont proposés par l’organisation Reporters sans frontières (RSF), après enquête.

Les candidatures sont ouvertes pour les reportages radio, photo, télévision et presse écrite, à envoyer avant le 6 juin 2024. Dix prix au total seront remis, parmi une sélection d’environ 400 candidats.

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département du Calvados et à la Région Normandie, organise ce prix destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour permettre un accès à « une information libre ».