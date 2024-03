Présidentielle 2024 Joe Biden propose un budget pour 2025 axé sur les dépenses sociales

(Manchester) Le président américain Joe Biden a publié lundi une proposition de budget visant à attirer l’attention des électeurs : elle offrirait des allégements fiscaux aux familles, une baisse des coûts des soins de santé, des déficits plus faibles et des impôts plus élevés pour les riches et les entreprises.