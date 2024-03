PHOTO REZAN SOLEH, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des villageois nettoient une maison après une crue soudaine à Pesisir Selatan, dans la province indonésienne du Sumatra occidental. Le bilan des inondations et des glissements de terrain dans l’île de Sumatra s’élevait dimanche à 21 morts, a déclaré un responsable, et six personnes sont toujours portées disparues.