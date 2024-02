Procès civil à New York Donald Trump condamné à payer plus de 350 millions d’amende

(New York) Coup dur pour Donald Trump : l’ex-président américain a été condamné vendredi à 355 millions de dollars d’amendes pour fraudes financières au sein de son empire immobilier, et se voit interdit de diriger des entreprises dans l’État de New York pendant trois ans.