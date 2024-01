Procès pour fraudes financières L’État de New York réclame 370 millions à Donald Trump

(New York) L’État de New York, qui a porté plainte au civil pour fraudes financières contre l’ex-président Donald Trump, ses fils et leur empire immobilier Trump Organization, leur réclame désormais « 370 millions de dollars » de dédommagements, selon des documents judiciaires vendredi.