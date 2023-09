Précipitations record

New York commence à reprendre son souffle

(New York) La ville de New York commençait à reprendre son souffle, samedi, après avoir été lavée par l’une de ses journées les plus pluvieuses depuis des décennies. Les citadins asséchaient les sous-sols alors que la circulation reprenait sur les autoroutes, les voies ferrées et dans les aéroports, qui ont été temporairement fermés en raison des fortes pluies de vendredi.