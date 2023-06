(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a exhorté jeudi le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à ne pas saper la perspective d’un État palestinien, dans le sillage d’une visite du secrétaire d’État en Arabie saoudite.

Agence France-Presse

Après un déplacement à Riyad décrié par les organisations de défense des droits de la personne, Antony Blinken a discuté par téléphone avec Benyamin Nétanyahou de « l’approfondissement de l’intégration d’Israël au Moyen-Orient par la normalisation (des relations) avec les pays de la région », a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Le secrétaire d’État a évoqué « le besoin de tenir les engagements pris lors des rencontres à Aqaba et Charm el-Cheikh afin d’éviter des mesures qui saperaient la perspective d’une solution à deux États », a ajouté le porte-parole, en référence aux discussions ayant eu lieu plus tôt dans l’année en Jordanie et en Égypte, qui ont réuni responsables israéliens, palestiniens et américains.

Lundi, à la veille de son déplacement hautement symbolique à Riyad, Antony Blinken avait plaidé en faveur d’une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite – un objectif majeur pour l’État hébreu en raison de l’importance considérable du royaume dans la région, notamment en tant que gardien des deux sites les plus sacrés de l’islam.

S’exprimant aux côtés du secrétaire d’État américain jeudi, le ministre saoudien des Affaires étrangères Fayçal ben Farhane a déclaré qu’une normalisation des relations était « dans l’intérêt de la région » et apporterait « des avantages considérables à tous ».

Fayçal ben Farhane a cependant refusé toute normalisation avec Israël sans résolution de la question palestinienne.

Lors de son précédent passage au pouvoir, Benyamin Nétanyahou avait obtenu la normalisation des relations avec les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, considérée comme un accomplissement majeur à la fois par le premier ministre israélien et par l’administration américaine de Donald Trump.