Drone américain percuté en mer Noire

Washington accuse Moscou, qui dément

(Paris) Les États-Unis ont accusé mardi l’aviation russe d’avoir « intercepté et percuté » un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte qualifié d’« irréfléchi » par Washington et faisant craindre une dangereuse escalade, mais que Moscou a démenti.