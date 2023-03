PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRÉSIDENCE, REUTERS

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a prononcé un discours, dimanche, après avoir rencontré des survivants du séisme à Kirikhan, dans la province de Hatay. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a fait plus de 46 000 morts et plus de trois millions de déplacés, en plus d’avoir détruit environ 214 000 bâtiments.