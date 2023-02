(Kyiv) Vladimir Poutine a affirmé jeudi que la Russie était « à nouveau » menacée par des chars allemands, faisant référence aux blindés Léopard 2 promis par les Occidentaux à Kyiv et dressant un nouveau parallèle entre la guerre contre Hitler et la campagne militaire russe en Ukraine.

susie blain Associated Press

« C’est incroyable, mais des chars allemands Leopard, sur lesquels sont dessinées des croix, nous menacent à nouveau », a déclaré à Volgograd (ex-Stalingrad), dans le sud-ouest de la Russie, le président russe, pendant les célébrations du 80e anniversaire de la victoire soviétique contre l’armée allemande à Stalingrad.

« Et, encore une fois, les successeurs d’Hitler veulent se battre avec la Russie sur la terre ukrainienne en se servant des “banderovtsy” », a-t-il ajouté, du nom des partisans de l’ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera (1909-1959) qui avait collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis le début de l’offensive qu’il a déclenchée en Ukraine, le 24 février, Vladimir Poutine assure que les responsables politiques au pouvoir à Kyiv sont des « néonazis » à l’origine d’un « génocide » des populations russophones de ce pays voisin.

PHOTO FOURNIE PAR SPUTNIK, VIA REUTERS Le président russe Vladimir Poutine lors des célébrations du 80e anniversaire de la victoire soviétique contre l’armée allemande à Stalingrad.

Avec le feu vert de Berlin, plusieurs pays occidentaux ont récemment promis de livrer à Kyiv des chars lourds Léopard 2, de fabrication allemande.

« Ceux qui entraînent les pays européens, dont l’Allemagne, dans une nouvelle guerre contre la Russie et présentent cela comme un fait accompli de manière irresponsable et ceux qui s’attendent à vaincre la Russie sur le champ de bataille ne comprennent visiblement pas qu’une guerre contemporaine avec la Russie sera complètement différente », a mis en garde M. Poutine.

« Nous n’envoyons pas nos chars à leurs frontières, mais nous avons de quoi leur répondre et cela ne se limitera pas à l’utilisation de véhicules blindés », a-t-il poursuivi.

La Russie utilisera tout son « potentiel » militaire pour répondre aux livraisons d’armes à l’Ukraine, a averti le Kremlin jeudi, quelques jours après que les Occidentaux se sont mis d’accord pour envoyer des chars lourds à Kyiv.

« Quand apparaîtront de nouvelles armes fournies par “l’Occident collectif”, la Russie utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre » à ces livraisons, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.

Des dirigeants de l’UE arrivent à Kyiv

De hauts responsables de l’Union européenne sont arrivés à Kyiv jeudi pour des entretiens avec le gouvernement ukrainien, tandis que les équipes de secours fouillaient les décombres d’un immeuble d’habitation de l’est de l’Ukraine frappé par un missile russe, faisant au moins trois morts et 21 blessés.

PHOTO UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER, VIA REUTERS Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell avant ce que les responsables ont décrit comme un sommet vendredi.

La scène de dévastation dans la ville de Kramatorsk, dans la province de Donetsk, à l’est du pays, où les secouristes ont passé la nuit à chercher des survivants après que le missile a frappé mercredi en fin de journée, a rappelé de manière sinistre le bilan de la guerre, près d’un an après que la Russie ait lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

On pense qu’au moins une autre victime se trouve sous les débris, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien.

La Russie a fréquemment frappé des immeubles d’habitation pendant la guerre, faisant des victimes civiles, bien que le Kremlin ait nié avoir visé des structures résidentielles.

Les bombardements russes à travers l’Ukraine au cours des dernières 24 heures ont tué au moins huit civils et en ont blessé 29 autres, a détaillé le bureau présidentiel. Outre les victimes de Kramatorsk, quatre personnes sont mortes lorsqu’un obus de mortier russe a touché un sous-sol où elles étaient réfugiées dans la région de Tchernihiv (nord-est).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell avant ce que les responsables ont décrit comme un sommet vendredi.

M. Borrell a indiqué sur Twitter que cette visite visait à « transmettre le message de soutien le plus fort de l’UE à tous les Ukrainiens qui défendent leur pays ».

L’aide de l’UE à l’Ukraine, a-t-il dit, a atteint 55 milliards US depuis le début de la guerre contre la Russie le 24 février.

« L’Europe est restée unie avec l’Ukraine dès le premier jour. Et elle restera à vos côtés pour gagner et reconstruire », a lancé M. Borrell sur Twitter.

Il s’agissait de la quatrième visite de Mme Von der Leyen depuis l’invasion. Le dernier sommet de ce type s’était tenu à Kyiv en octobre 2021, quelques mois avant le début de la guerre.

La campagne anticorruption de l’Ukraine devrait figurer à l’ordre du jour des discussions. Le long chemin parcouru par Kyiv vers une éventuelle adhésion au bloc de 27 nations sera l’un des principaux sujets de discussion, l’éradication de la corruption étant une condition essentielle à l’adhésion.

Mme Von der Leyen a précisé sur Twitter : « Nous sommes réunis ici pour montrer que l’UE soutient l’Ukraine plus fermement que jamais. Et pour approfondir encore notre soutien et notre coopération. »

Mercredi, M. Zelensky s’en est pris aux fonctionnaires corrompus pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine. Plusieurs fonctionnaires de haut rang ont été limogés.

M. Zelensky a été élu en 2019 sur une plateforme anti-establishment et anticorruption dans un pays longtemps étouffé par la corruption.

Les dernières allégations de corruption sont survenues alors que les alliés occidentaux canalisent des milliards de dollars pour aider Kyiv à combattre les forces de Moscou et que le gouvernement ukrainien introduit des réformes pour pouvoir potentiellement rejoindre l’UE un jour.

Le gouvernement ukrainien souhaite obtenir une aide militaire supplémentaire de la part des Occidentaux, en plus des chars promis la semaine dernière, car les belligérants devraient lancer de nouvelles offensives à la fin de l’hiver. Kyiv demande maintenant des avions de combat.

Kyiv s’attend à ce que la Russie « tente quelque chose » lors de l’anniversaire du 24 février, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, à la chaîne de télévision française BFM. Il a souligné l’urgence pour son gouvernement d’obtenir des armes sans délai.

« Nous disons à nos partenaires que nous devons nous aussi être prêts le plus rapidement possible », a-t-il déclaré dans une entrevue accordée mercredi soir.

Le président américain Joe Biden a exclu de fournir des F-16 à l’Ukraine.

Les derniers habitants de Bakhmout refusent de fuir devant les Russes

Les derniers habitants restés à Bakhmout, ville de l’est de l’Ukraine, pilonnée depuis l’été par l’armée russe, assurent qu’ils ne comptent pas s’enfuir même si les Russes se rapprochent.

« Comment pourrais-je partir ? », interroge Natalia Chevtchenko, 75 ans, inquiète des coûts trop élevés d’un départ.

Elle a passé tellement de temps à s’abriter dans sa cave qu’elle se sent « comme une taupe » lorsqu’elle s’aventure dehors dans la lumière, clignant des yeux.

« Ne vous inquiétez pas », assure-t-elle à l’AFP malgré le sifflement des obus à l’arrière-plan, « ils sont loin. Je sais à présent où ils vont tomber ».

Les forces russes tentent depuis des mois de prendre le contrôle de Bakhmout, la plus longue et la plus sanglante des batailles menées depuis l’invasion russe lancée le 24 février dernier.

Malgré l’afflux d’armes occidentales envoyées à l’Ukraine, la Russie a revendiqué ces derniers jours des avancées dans la région.

Bakhmout, qui comptait avant-guerre quelque 75 000 habitants, s’est transformée en ville fantôme parsemée de défenses antichar et de voitures brûlées. Il n’y a plus de gaz, ni d’électricité ou d’eau courante.

Du sang sur la neige

Sept mille personnes environ, âgées pour la plupart, y vivent encore malgré le roulement continu des échanges d’artillerie, les tirs et le bourdonnement des drones. Un garçon de 12 ans et un septuagénaire ont été tués mardi.

Lors d’une visite à Bakhmout mercredi, une équipe de l’AFP a pu voir de la fumée arrivant depuis la partie nord de la ville.

La neige est tachée de sang là où un véhicule militaire ukrainien a été ciblé la veille par une frappe russe, dans l’ouest de la ville. Un morceau de ce qui ressemble à de la chair humaine repose près de verre brisé.

À l’extérieur de la ville ravagée par la guerre, des soldats ukrainiens s’emploient à fortifier leurs positions. La rivière qui traverse Bakhmout est devenue une ligne de partage clef pour les combats.

Natalia Chevtchenko, qui habite sur la rive est, risque chaque jour sa vie en traversant le pont pour aller chercher de l’eau.

Ceux qui le pouvaient sont partis, mais d’autres comme la vieille dame semblent résignés à leur sort.

« Le gaz, ce n’est pas si grave. Si on avait l’électricité, tout serait plus facile », explique-t-elle, avant d’ajouter : « On pourrait se chauffer, cuisiner ».

« Le pire c’est qu’il n’y a pas de réseau », souligne-t-elle. « Je ne peux pas appeler ma famille. J’ai deux enfants, l’un est à Kyiv et l’autre à Odessa. Leurs enfants sont petits, c’est pour cela qu’ils ont dû partir », explique-t-elle.

Nadia Bourdinska, 66 ans, dit avoir vécu à Bakhmout toute sa vie et n’avoir aucune intention de partir, même si, selon elle, « seul un fou n’aurait pas peur » dans ces conditions.

« Tout est possible, si Dieu le veut je resterai vivante », lance-t-elle devant son immeuble construit à l’époque soviétique en tirant des sacs de bois.

Pour se réchauffer, elle a dû acheter un poêle payé 3500 hryvnias (environ 87 euros) et demander aux autorités de lui fournir de la nourriture bon marché : « C’est comme ça qu’on vit au XXIe siècle ».