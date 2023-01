(Davos) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit une lettre à son homologue chinois Xi Jinping afin de « dialoguer », a affirmé mercredi sa femme Olena Zelenska qui a fait passer cette missive à la délégation chinoise présente au Forum de Davos.

Agence France-Presse

« Il s’agit d’un geste et d’une invitation à dialoguer », a déclaré Mme Zelenska au cours d’une conférence de presse en Suisse, après avoir évoqué un peu plus tôt cette lettre, ajoutant qu’elle « espère sincèrement qu’il y aura une réponse à cette invitation ».

La délégation chinoise à Davos est emmenée par le vice-premier ministre Liu He.

En août, le président ukrainien avait déjà dit au journal South China Morning Post qu’il avait « officiellement demandé un dialogue » avec le président Xi, estimant que cet échange serait « utile ».

La Chine et la Russie ont annoncé en février 2022 un partenariat « sans limites », juste avant l’invasion russe de l’Ukraine.

Pékin souhaite afficher une position de neutralité dans ce conflit, tout en resserrant les liens avec la Russie, particulièrement dans le domaine énergétique. Mais, selon certains observateurs, la Chine pourrait être l’un des médiateurs permettant de trouver une issue au conflit.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yo a notamment appelé en septembre « toutes les parties concernées à empêcher la crise de déborder », soulignant l’inquiétude sur les conséquences économiques du conflit qui affecte la planète entière.