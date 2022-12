Le difficile rêve canadien d’Afghanes réfugiées en Grèce

Elles ont fui l’Afghanistan après l’arrivée des talibans et ont trouvé temporairement refuge en Grèce, avec l’espoir de commencer une nouvelle vie au Canada. Mais en attente depuis plus d’un an, deux Afghanes lancent un cri du cœur à Ottawa. Des cas qui seraient loin d’être isolés.