(À bord d’Air Force One) Joe Biden va exhorter son homologue chinois Xi Jinping à réfréner les « pires tendances » de la Corée du Nord et déclarer que le développement de l’armement nord-coréen entraînera un « renforcement » de la présence militaire américaine en Asie, a indiqué la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Lundi en marge du sommet du G20 en Indonésie, le président américain dira à M. Xi qu’il est dans l’intérêt de Pékin de « jouer un rôle constructif pour réfréner les pires tendances de la Corée du Nord », a déclaré samedi à des journalistes le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à bord de l’avion Air Force One.

Il lui dira aussi que si le développement des missiles et de l’arsenal nucléaire de Pyongyang « continue sur cette voie, cela entraînera simplement un renforcement de la présence militaire et sécuritaire américaine dans la région ».

M. Sullivan, qui s’exprimait à bord de l’avion Air Force One en route vers le Cambodge pour le sommet régional de l’ASEAN, a précisé que Joe Biden n’allait pas faire de demande à la Chine, mais plutôt donner « son point de vue » à Xi Jinping.

Ce point de vue est que « la Corée du Nord représente une menace non seulement pour les États-Unis, non seulement pour (la Corée du Sud) et le Japon, mais aussi pour la paix et la stabilité dans toute la région ».

Que les Chinois veuillent ou non accroître la pression sur Pyongyang « est bien sûr à leur discrétion », a aussi avancé Jake Sullivan.

Mais comme la Corée du Nord devrait bientôt tester une arme nucléaire et augmenter rapidement ses capacités en matière de missiles, « la situation opérationnelle est plus aiguë à l’heure actuelle », a-t-il encore déclaré.