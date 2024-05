Inondations dans le sud du Brésil Au moins 37 morts, la métropole Porto Alegre touchée

(São Sebastião do Caí) Avec la montée continue des eaux et un bilan d’au moins 37 morts et 74 disparus, la situation devenait de plus en plus critique vendredi dans le sud du Brésil, où la capitale régionale Porto Alegre est frappée à son tour.