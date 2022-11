PHOTO YU HONGCHUN, ASSOCIATED PRESS

Un avion de chasse furtif J-20 circule au sol avec un avion-citerne YU-20 lors d’un entraînement pour la 14e exposition internationale de l’aviation et de l’aérospatiale de Chine à Zhuhai, dans la province du Guangdong. La Chine présente cette semaine ses nouveaux avions de combat et ses avions civils, alors qu’elle cherche à se tailler un rôle plus important dans le commerce mondial des armes et à rivaliser avec Boeing et Airbus.