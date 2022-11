Après avoir révélé l’affaire Amini

Inquiétudes pour deux journalistes iraniennes emprisonnées

(Paris) Le sort de deux journalistes iraniennes, qui ont contribué à rendre publique l’affaire Mahsa Amini et sont emprisonnées en Iran depuis un mois, suscite de plus en plus l’inquiétude des défenseurs des droits humains, qui réfutent les accusations d’espionnage visant les deux journalistes.