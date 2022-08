Salman Rushdie commence à se rétablir, sa famille est soulagée

(New York) Salman Rushdie va mieux et a pu parler, ont affirmé dimanche son fils et son agent, deux jours après que l’écrivain britannique eut été violemment poignardé une dizaine de fois par un Américain d’origine libanaise lors d’une conférence dans le nord des États-Unis.