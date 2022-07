L’Allemagne commémore les inondations survenues l’an dernier

(Bad Neuenahr-Ahrweiler) Panser les plaies encore vives et réparer les dégâts : l’Allemagne a commémoré jeudi les inondations meurtrières, liées au changement climatique, qui ont dévasté il y a un an l’ouest de son territoire et dont les stigmates sont toujours présents.