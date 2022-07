Rapport de l’OMS et de l’UNICEF

La COVID-19 et la désinformation à l’origine d’une forte baisse de la vaccination infantile

(New York) La crise de la COVID-19 et la désinformation sont à l’origine de la plus forte baisse continue de la vaccination infantile contre d’autres maladies en quasiment trois décennies, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’UNICEF publié jeudi.