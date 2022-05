L’Irak, le Koweït et l’Arabie saoudite frappés par une autre tempête de poussière

(Bagdad) Des aéroports et les administrations publiques en Irak ont dû suspendre lundi leurs activités en raison d’une énième tempête de poussière, qui a déclenché des troubles respiratoires chez plus d’un millier de personnes avant de frapper le Koweït et l’Arabie saoudite voisins.