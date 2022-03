Guerre en Ukraine

L’OTAN défend sa décision de ne pas établir de zone d’exclusion aérienne

(Ottawa) L’OTAN a la responsabilité de veiller à ce que la guerre ne s’intensifie pas au-delà des frontières de l’Ukraine, car les conséquences seraient « encore plus dangereuses, destructrices et mortelles » pour ce pays « et pour nous tous », a déclaré son secrétaire général, Jens Stoltenberg, mercredi. Ce dernier a participé virtuellement à une conférence sur la défense à Ottawa.