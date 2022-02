PHOTO VAHID SALEMI, ASSOCIATED PRESS

Des dizaines de milliers de personnes ont célébré vendredi à Téhéran et ailleurs en Iran le 43e anniversaire de la Révolution islamique. Comme l’an dernier, les marches pour marquer le renversement du régime du Shah en 1979 ont été interdites à cause de la pandémie. Les manifestants ont plutôt utilisé leurs voitures, leurs motos et leurs vélos pour se rendre sur l’emblématique place Azadi, où des drapeaux américains ont été brûlés.