Plus de 5 563 000 morts dans le monde

(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Agence France-Presse

3 millions de cas quotidiens dans le monde

Plus de 3 millions de cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne dans le monde entre le 13 et le 19 janvier, un chiffre qui a été multiplié par plus de cinq depuis la découverte du variant Omicron fin novembre, selon un comptage de l’AFP.

Les régions qui subissent actuellement les plus fortes hausses de contaminations sont l’Asie (385 572 cas quotidiens ces sept derniers jours en moyenne, +68 % par rapport à la semaine précédente), le Moyen-Orient (89 900 cas quotidiens, +57 %) et la zone Amérique latine/Caraïbes (397 098 cas quotidiens, +40 %).

L’Autriche, 1er pays de l’UE à adopter la vaccination obligatoire

Le Parlement autrichien doit adopter dans la journée de jeudi la loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes, devenant le premier pays de l’Union européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie.

Le projet, annoncé en novembre pour doper une campagne de vaccination chancelante au moment où flambait le nombre de contaminations, est soutenu par un large pan de la classe politique. Toutefois, de nombreux Autrichiens sont vent debout contre la loi.

Thaïlande : les voyageurs dispensés de quarantaine

La Thaïlande va de nouveau dispenser les voyageurs vaccinés de quarantaine à partir du 1er février, un espoir pour l’industrie du tourisme exsangue depuis des mois, ont annoncé jeudi les autorités.

À partir de début février, les visiteurs vaccinés devront désormais fournir un test COVID-19 négatif effectué dans le pays d’origine, en faire un second à leur arrivée, et un dernier le cinquième jour.

Deuxième vague en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie, épargnée jusque récemment par l’épidémie de COVID-19, est entrée avec le variant Omicron dans une « deuxième vague » ont annoncé jeudi les autorités sanitaires de l’archipel français du Pacifique où de nouvelles mesures entreront en vigueur lundi.

Par ailleurs aux Antilles françaises, le plan blanc a été réactivé en Guadeloupe sur fond de violente contestation du vaccin anti-COVID-19 qui a tourné à la crise sociale. Les organisations mobilisées contre l’obligation vaccinale ont appelé, pour ce jeudi, l’ensemble de l’île à une « journée morte ».

Grave crise économique et monétaire au Sri Lanka

La Banque centrale du Sri Lanka a augmenté ses taux d’intérêt de 50 points de base jeudi pour tenter de maîtriser une inflation galopante, au moment où le pays, en pleine crise économique et monétaire, frôle le défaut de paiement.

La pandémie de COVID-19 ainsi que les attentats islamistes de Pâques 2019 ont eu des conséquences désastreuses sur l’économie de l’île, privée de sa manne touristique, principale pourvoyeuse de devises.

Eurostar : fort recul de la fréquentation

Les trains à grande vitesse Eurostar, qui empruntent le tunnel sous la Manche entre la France et l’Angleterre, ont transporté 1,6 million de voyageurs l’an passé, un chiffre en recul de 85,2 % par rapport à 2019 avant le début de la pandémie de COVID-19.

Plus de 5,5 millions de morts

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 5 563 359 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 6 h.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les États-Unis (857 778), le Brésil (621 855), l’Inde (487 693) et la Russie (324 060).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.