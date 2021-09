L’OMS estime qu'en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Agence France-Presse

Plus de 222 467 600 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de mercredi, 10 074 nouveaux décès et 660 070 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2084 nouveaux morts, le Mexique (879) et la Russie (794).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 652 675 décès pour 40 456 816 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 584 421 morts et 20 928 008 cas, l’Inde avec 441 749 morts (33 139 981 cas), le Mexique avec 265 420 morts (3 465 171 cas), et le Pérou avec 198 595 morts (2 157 536 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 602 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (303), la Macédoine du Nord (295), la République tchèque (284) et le Monténégro (283).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, jeudi à 6 h, 1 454 846 décès pour 43 746 004 cas, l’Europe 1 266 744 décès (64 457 948 cas), l’Asie 801 191 décès (51 478 202 cas), les États-Unis et le Canada 679 761 décès (41 983 730 cas), l’Afrique 201 029 décès (7 980 109 cas), le Moyen-Orient 187 786 décès (12 685 376 cas), et l’Océanie 1807 décès (136 231 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

AstraZeneca : syndrome de Guillain-Barré, effet secondaire « très rare »

L’Agence européenne du médicament (EMA) a répertorié le syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique, comme effet secondaire « très rare » du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca.

Selon l’EMA, 833 cas du syndrome neurologique ont été signalés dans le monde à la date du 31 juillet, alors que plus de 592 millions de doses du sérum Vaxzevria, du laboratoire AstraZeneca, ont été administrées dans le monde à la date du 25 juillet.

La catégorie de fréquence attribuée est « très rare », c’est-à-dire survenant chez moins d’une personne sur 10 000.

France : l’ex-ministre de la Santé convoquée devant la justice

L’ex-ministre française de la Santé Agnès Buzyn, qui avait démissionné mi-février 2020 au début de l’épidémie de COVID-19, est convoquée vendredi à la Cour de justice de la République (CJR) à Paris en vue d’une possible mise en examen, selon une source judiciaire.

Cette convocation à la CJR, seule juridiction habilitée en France à juger des ministres dans l’exercice de leur fonction, a lieu dans le cadre de l’enquête menée depuis juillet 2020 sur la manière dont le gouvernement français a géré l’épidémie.

Vaccin : l’OMS toujours opposée à une 3e dose

L’OMS a demandé une nouvelle fois que les personnes vaccinées contre la COVID-19 ne reçoivent pas de 3e dose de rappel afin que les fioles soient envoyées dans les pays pauvres qui n’ont pu immuniser qu’une infime partie de leur population.

« Je ne resterai pas silencieux lorsque les entreprises et les pays qui contrôlent l’approvisionnement mondial en vaccins pensent que les pauvres du monde doivent se contenter des restes », a lancé, irrité, son directeur général, l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Italie : perquisitions chez des activistes « anti-vaccins »

La police italienne a perquisitionné jeudi les domiciles et ordinateurs de huit militants « anti-vaccins » incitant à l’action violente lors des manifestations contre le pass sanitaire.

Le groupe, qui communiquait via une messagerie Telegram sous le titre « les guerriers », appelait à participer massivement à une manifestation prévue en fin de semaine à Rome, mais incitait aussi ses membres à réaliser des actions violentes dans leurs lieux de résidence, selon la police.

Incendie tragique dans une unité COVID-19 en Macédoine

Les autorités de Macédoine du Nord ont promis jeudi de faire la lumière sur les origines d’une explosion suivie d’un violent incendie qui a ravagé une unité COVID-19 dans ce petit État des Balkans, faisant au moins 14 morts.

Le premier ministre Zoran Zaev a parlé d’une « énorme tragédie » en se rendant dans la petite ville de Tetovo, dans le nord-ouest, au lendemain du sinistre.

Plus de 4,59 millions de morts

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 4 593 164 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi à 6 h par l’AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (652 675), devant le Brésil (584 421), l’Inde (441 749), le Mexique (265 420) et le Pérou (198 595), selon les chiffres officiels.

