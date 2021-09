Plus de 218 339 530 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Plus de 4 529 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 529 715 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 6 h.

Plus de 218 339 530 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de mercredi, 11 476 nouveaux décès et 705 591 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2178 nouveaux morts et le Mexique (1177).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 642 081 décès pour 39 396 408 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 581 150 morts et 20 804 215 cas, l’Inde avec 439 529 morts (32 857 937 cas), le Mexique avec 260 503 morts (3 369 747 cas), et le Pérou avec 198 329 morts (2 151 010 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 602 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (299), la Macédoine du Nord (286), la République tchèque (284) et le Monténégro (276).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, jeudi à 6 h, 1 442 403 décès pour 43 342 211 cas, l’Europe 1 252 868 décès (63 369 067 cas), l’Asie 783 439 décès (50 426 074 cas), les États-Unis et le Canada 669 029 décès (40 897 005 cas), l’Afrique 197 001 décès (7 822 967 cas), le Moyen-Orient 183 234 décès (12 357 445 cas), et l’Océanie 1741 décès (124 769 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

France : rentrée scolaire sous le signe de la COVID-19

Près de 12,3 millions d’élèves avec un masque sur le nez, sauf en maternelle, ainsi que 866 500 enseignants font leur rentrée jeudi en France, où collèges et lycées vont contribuer à la campagne de vaccination face à la menace du variant Delta.

Un cas de COVID-19 dans une classe en primaire entraînera une fermeture. En cas de contamination au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contacts qui ne sont pas vaccinés devront s’isoler une semaine.

Taïwan : première livraison de Pfizer

Taïwan a reçu jeudi une première cargaison du vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech, une livraison qui a dû être organisée par deux grandes entreprises et une fondation afin de surmonter les obstacles diplomatiques dressés par la rivalité avec Pékin.

Jusque là, l’île avait à sa disposition des vaccins suédo-britannique AstraZeneca et américain Moderna.

Espagne : retour des touristes, le chômage chute

L’Espagne a connu une chute record du chômage en août, grâce notamment à la reprise de l’activité touristique, fortement affectée ces derniers mois par la pandémie de COVID-19.

Le nombre de personnes inscrites au chômage a baissé de 2,42 % par rapport à juillet, avec 82 583 demandeurs d’emploi en moins.

Belgique : quarantaine pour le couple royal

En Belgique le roi Philippe et la reine Mathilde sont contraints d’observer une quarantaine et de renoncer à tous leurs rendez-vous officiels jusqu’au 6 septembre inclus, après le test positif d’un membre de la famille, a annoncé jeudi le Palais royal.

Selon une source proche du dossier, il s’agit d’un des deux plus jeunes enfants du couple royal (qui a quatre enfants âgés de 19, 18, 15 et 13 ans). Aucune information n’a été divulguée sur le contexte de la contamination du prince Emmanuel (15) ou de la princesse Eléonore (13).

Considérés comme cas contacts, Philippe et Mathilde ont effectué un test PCR qui s’est révélé négatif, a précisé cette source à l’AFP. Un second devra être pratiqué lundi prochain (à J+7) avant d’envisager une reprise d’activités. Tous deux ont un schéma de vaccination complet. La précision n’a pas été donnée concernant les quatre enfants.

Philippines : plus de deux millions de cas

Les Philippines ont franchi mercredi le seuil des deux millions de cas au moment où l’archipel continue de faire face à un nombre record de contaminations liées au variant Delta.

4,5 millions de morts dans le monde

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 4 529 715 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi, jeudi à 6 h, par l’AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 642 081 morts, devant le Brésil (581 150), l’Inde (439 529), le Mexique (260 503) et le Pérou (198 329).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.