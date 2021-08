(New York) Dans certains quartiers de Brooklyn, des automobilistes ont dû abandonner leurs véhicules au milieu de rues transformées en rivières.

Richard Hétu Collaboration spéciale

À Central Park, en plein cœur de Manhattan, 4,92 cm de pluie ont été mesurés entre 22 h et 23 h, soit les plus fortes précipitations en une heure à cet endroit depuis qu’on recueille de telles données.

C’était samedi soir, après l’arrêt du grand concert à Central Park qui devait célébrer le « retour » de New York après plus d’une année d’épreuves liées à la pandémie de coronavirus.

Ça augurait mal pour une ville où sont encore fraîches à la mémoire les conséquences de l’ouragan Sandy, il y a près de neuf ans : 43 morts, 17 % du territoire inondé et plus de 17 000 maisons endommagées.

Mais New York et Long Island ont évité le pire, dimanche. Rétrogradé dans la matinée d’ouragan à tempête tropicale, Henri a touché terre à 12 h 15 près de Westerly, dans le sud-ouest de l’État du Rhode Island, accompagné d’intenses précipitations et de vents atteignant 95 km/h.

Au moins 135 000 personnes, du New Jersey au Maine, ont été privées d’électricité en raison de la tempête.

Quand Cuomo ironise

À New York, Andrew Cuomo a choisi de se réjouir de la trajectoire d’Henri, dont l’œil semblait se diriger vers Long Island à la fin de la semaine dernière.

« L’ouragan de catégorie 1 a été rétrogradé à tempête tropicale. C’est une bonne chose », a d’abord dit le gouverneur déchu lors d’une conférence de presse virtuelle. « La tempête tropicale Henri s’est déplacée vers l’est, retournant en France », a-t-il ajouté en tentant une blague sans doute inspirée par le nom français de la tempête.

C’est une bonne nouvelle pour l’État, car lorsque la tempête se dirige vers l’est, elle manque une plus grande partie de New York. Andrew Cuomo, gouverneur déchu de l’État de New York

Il s’agissait d’une des dernières interventions publiques d’Andrew Cuomo à titre de gouverneur de New York, sinon la dernière. Lundi soir, il doit démissionner officiellement dans la foulée de la publication d’un rapport l’accusant d’avoir harcelé sexuellement 11 employées actuelles et anciennes de l’État.

Lors de sa conférence de presse, le gouverneur Cuomo a déclaré l’état d’urgence pour New York, ce qui devait permettre à l’État d’accéder aux ressources du gouvernement fédéral pour gérer les séquelles de la tempête. Il a indiqué que les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations dans certaines régions, y compris le comté de Suffolk, à Long Island.

Biden à la rescousse

À Washington, un autre politicien malmené ces jours-ci a présenté son plan pour affronter Henri.

S’adressant à la nation américaine depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a indiqué qu’il avait approuvé les déclarations d’état d’urgence soumises par les gouverneurs du Rhode Island, du Connecticut et de New York. Il s’était entretenu avec eux la veille. À la demande de la Maison-Blanche, la lieutenante-gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui doit prêter serment à titre de gouverneure lundi soir, a participé à la téléconférence.

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Le président Joe Biden, en conférence de presse à la Maison-Blanche, dimanche

« Bien que les habitants de la Nouvelle-Angleterre aient l’habitude de faire face à des conditions météorologiques difficiles, cette tempête risque d’avoir des conséquences étendues dans toute la région, avec des inondations importantes et des coupures de courant qui pourraient toucher des centaines de milliers de personnes », a déclaré le président.

Nous faisons tout ce que nous pouvons maintenant pour aider ces États à se préparer, à réagir et à se rétablir. Joe Biden, président des États-Unis

Il a précisé que des équipes venant du Canada étaient en route vers la Nouvelle-Angleterre pour aider à rétablir le courant dans les communautés touchées par des pannes. Il a abordé ensuite l’autre tempête du jour, à savoir l’évacuation des civils américains et afghans à Kaboul.

Transports paralysés

Après avoir touché terre au Rhode Island, la tempête tropicale Henri a ralenti sa course. Selon le Centre national de surveillance des ouragans, elle pourrait « stagner près de la frontière entre l’État de New York et le Connecticut » durant la nuit de dimanche.

Plus tôt dans la journée, les pluies et les vents violents avaient forcé l’annulation de centaines de vols dans les aéroports desservant New York. Les trains de Long Island et du sud de la Nouvelle-Angleterre avaient également été paralysés en bonne partie. Et quantité de routes des États de New York et du New Jersey, entre autres, avaient été inondées.

Après la nuit de dimanche, la tempête devrait se diriger vers l’est, traversant le Connecticut et le sud du Massachusetts lundi, puis le sud du Vermont, du New Hampshire et du Maine avant de regagner l’Atlantique.

De 7 à 15 cm de précipitations sont attendus en Nouvelle-Angleterre, de même que dans certaines régions de la Pennsylvanie, de New York et du New Jersey, durant la journée de lundi. Certains endroits pourraient même voir tomber jusqu’à 30 cm de précipitations.