Afghanistan : le froid calcul de Joe Biden

(New York) Après avoir travaillé au département d’État américain pendant près d’un quart de siècle et observé Joe Biden pendant plus longtemps encore, Aaron David Miller croit pouvoir résumer la pensée du président démocrate face à la chute inéluctable de Kaboul et au retour au pouvoir du régime oppressif et rétrograde des talibans en Afghanistan.