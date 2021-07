Caraïbes

Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse

Un ex-sénateur, un homme d’affaires et un ex-fonctionnaire recherchés

Six jours après l’assassinat du président Jovenel Moïse, la police haïtienne a diffusé des avis de recherche mardi contre trois nouveaux suspects : un ancien sénateur, un homme d’affaires et un ex-fonctionnaire soupçonnés d’assassinat et considérés comme « armés et dangereux », sans qu’on sache le rôle qui leur est attribué. Portrait des personnes mises en cause jusqu’ici par une enquête dans laquelle subsistent d’importantes zones d’ombre.