(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3 406 803 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

Agence France-Presse

Depuis le début de la pandémie, 164 145 030 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de mardi, 14 243 nouveaux décès et 621 664 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 4529 nouveaux morts, le Brésil (2513) et les États-Unis (858).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 587 219 décès pour 32 997 505 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 439 050 morts et 15 732 836 cas, l’Inde avec 283 248 morts (25 496 330 cas), le Mexique avec 220 746 morts (2 385 512 cas), et le Royaume-Uni avec 127 691 morts (4 450 392 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 303 décès pour 100 000 habitants, suivi par la République tchèque (280), la Bosnie (276), la Macédoine du Nord (251) et la Bulgarie (250).

L’Europe totalisait mercredi à 6 h 1 114 295 décès pour 52 435 947 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 989 289 décès (31 113 034 cas), les États-Unis et le Canada 612 226 décès (34 333 792 cas), l’Asie 424 337 décès (33 202 535 cas), le Moyen-Orient 138 693 décès (8 301 795 cas), l’Afrique 126 887 décès (4 711 225 cas), et l’Océanie 1076 décès (46 702 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

UE : voyageurs vaccinés bienvenus

Les représentants des États membres de l’UE se sont mis d’accord mercredi pour permettre l’entrée aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-COVID-19 autorisés au niveau européen, a-t-on appris de sources européennes.

Les ambassadeurs des 27 ont approuvé cette recommandation proposée par la Commission européenne, qui n’est toutefois pas contraignante pour les États.

Ils se sont également mis d’accord pour instaurer un mécanisme d’urgence coordonné afin de suspendre rapidement les arrivées d’un pays tiers en cas de détérioration de la situation sanitaire due à l’apparition de variants.

France : vague de réouvertures

Les Français savourent mercredi la réouverture - avec jauge - des terrasses des cafés et restaurants ainsi que des musées, cinémas, théâtres et commerces « non essentiels », après plus de six mois de vie au ralenti.

Le couvre-feu est lui retardé à 21 h

Le président français Emmanuel Macron et son premier ministre Jean Castex ont pris un très médiatique café en terrasse pour illustrer, selon le chef de l’État, « un petit moment de liberté retrouvée ».

On peut espérer « tourner la page de la COVID-19 » en « novembre ou décembre », si de nouveaux variants qui contournent la vaccination n’ont pas émergé d’ici là, a estimé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Autriche : restos et lieux culturels rouverts

Le retour à la vie normale va encore plus loin en Autriche, où restaurants, hôtels et lieux de culture rouvrent totalement mercredi.

Il faudra cependant montrer patte blanche à l’entrée des différents lieux, en effectuant un test sur place quand ce sera possible ou en présentant un résultat négatif, une preuve de vaccination ou d’anticorps.

New York tombe le masque

À compter de ce mercredi, les personnes vaccinées peuvent ne plus porter le masque dans l’État de New York, même en intérieur.

L’industrie pharmaceutique appelle à partager les vaccins

Les principales organisations de l’industrie pharmaceutique ont exhorté mercredi à « intensifier un partage responsable des doses » de vaccins contre la COVID-19 dans le monde, estimant que la production sera suffisante pour « vacciner la population adulte mondiale » d’ici la fin de l’année.

Inde : nouveau record de décès en 24 h

L’Inde a enregistré mercredi un nouveau record de 4529 décès dus à la COVID-19 en 24 heures, toujours sous l’effet d’une violente deuxième vague épidémique, tandis que que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer.

Taïwan : niveau d’alerte relevé

Taïwan a relevé à 3 le niveau de son alerte sanitaire en raison d’une flambée des contaminations, synonyme notamment de port du masque obligatoire à l’extérieur, fermeture des salles de spectacles, bibliothèques et installations sportives.

Quelque 267 nouvelles contaminations locales ont été recensées mercredi, portant le total sur cinq jours à plus de 1200.

Un éventuel passage au niveau 4 de l’alerte sanitaire entraînerait un confinement généralisé.

Plus de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3 406 803 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

Après les États-Unis (587 219), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (439 050), l’Inde (283 248), le Mexique (220 746), et le Royaume-Uni (127 691).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

JO de Tokyo : vaste vaccination des résidents du village olympique

Au moins 75 % des résidents du village olympique des Jeux de Tokyo « ont déjà été vaccinés ou ont prévu de le faire » avant les JO, a rassuré mercredi le président du CIO Thomas Bach, quand le Japon craint les risques sanitaires qu’ils font peser sur le pays.