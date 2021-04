Plus de 137 407 740 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 2 961 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 961 387 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 137 407 740 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de mardi, 13 270 nouveaux décès et 780 837 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3808 nouveaux morts, l’Inde (1027) et les États-Unis (917).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 563 446 décès pour 31 345 992 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 358 425 morts et 13 599 994 cas, le Mexique avec 210 294 morts (2 286 133 cas), l’Inde avec 172 085 morts (13 873 825 cas), et le Royaume-Uni avec 127 123 morts (4 375 814 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 263 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (248), la Bosnie (228), le Monténégro (221) et la Bulgarie (210).

L’Europe totalisait mercredi à 6 h 1 007 383 décès pour 46 913 820 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 841 056 décès (26 506 711 cas), les États-Unis et le Canada 586 831 décès (32 422 317 cas), l’Asie 288 780 décès (20 066 518 cas), le Moyen-Orient 119 946 décès (7 084 897 cas), l’Afrique 116 384 décès (4 372 889 cas), et l’Océanie 1007 décès (40 589 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Vols Brésil-France suspendus jusqu’au 19 avril

La suspension des vols entre le Brésil et la France, annoncée mardi en raison des inquiétudes autour du variant brésilien de la COVID-19, est prévue pour durer jusqu’au 19 avril, ont précisé les autorités.

L’Iran suspend les vols avec la France

L’Iran a annoncé mercredi qu’il suspendait sine die les vols en provenance et à destination de la France, en même temps qu’il réautorisait ceux de et vers le Royaume-Uni.

Assouplissement au Danemark

Le Danemark va progressivement assouplir, entre le 21 avril et la fin juin, les règles liées aux déplacements à l’étranger, notamment la quarantaine obligatoire en fonction de la destination. Un test négatif reste toutefois un préalable à toute entrée sur son territoire.

Vaccins : l’Australie veut régler son différend avec l’UE

Le ministre australien du Commerce partira jeudi pour l’Europe afin de tenter de régler un différend portant sur plus de trois millions de doses d’un vaccin contre la COVID-19 fabriqué dans l’Union européenne et qui n’ont pas été livrées à son pays.

Pour le gouvernement, c’est l’incapacité de l’UE à fournir les doses commandées à AstraZeneca qui est à l’origine du retard pris dans la vaccination, bien que certains États australiens mettent également en exergue la confusion qui règne autour de la distribution du sérum aux cliniques.

Début de la vaccination en RDC

Les autorités ont annoncé le début lundi 19 avril de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, où le couvre-feu a été levé dans plusieurs provinces et allégé dans la capitale Kinshasa.

Dans le cadre du dispositif Covax, qui vise à fournir cette année des vaccins contre cette maladie à 20 % de la population de près de 200 pays, la RDC a reçu 1,7 million de doses d’AstraZeneca début mars.

Une ville japonaise refuse d’accueillir la flamme olympique

Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo sera annulé dans la ville de Matsuyama, dans l’ouest du Japon, en raison de la situation sanitaire, a annoncé mercredi un responsable local.

C’est dans 100 jours que doit avoir lieu la cérémonie d’ouverture des JO, le 23 juillet prochain.

Il y a une semaine, l’évènement avait été jugé indésirable sur la voie publique dans un autre département, celui d’Osaka, où il avait finalement eu lieu à l’intérieur d’un parc interdit aux spectateurs. Parti le 25 mars de Fukushima (nord-est), le relais doit traverser l’ensemble des 47 départements japonais.

Deuxième dose pour Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin contre le coronavirus, appelant chacun à « suivre son exemple ».

Mick Jagger chante la sortie de confinement

Mick Jagger a sorti avec le leader des Foo Fighters Dave Grohl « Eazy Sleazy », un titre disponible sur YouTube et les réseaux sociaux, qui évoque les travers d’une époque chamboulée par le coronavirus.

« C’est une chanson que j’ai écrite sur le fait de sortir du confinement, avec un optimisme dont on a tant besoin », a commenté dans un communiqué le chanteur des Rolling Stones, 77 ans.

Plus de 2,96 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2 961 387 morts, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 563 446 décès, suivis par le Brésil (358 425 morts), le Mexique (210 294), l’Inde (172 085) et le Royaume-Uni (127 123).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.