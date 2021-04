(Genève) La pandémie a atteint un « point critique » avec des infections qui croissent de manière exponentielle, a averti lundi l’OMS, selon qui la COVID-19 pourrait être maîtrisée dans « quelques mois » si les bonnes mesures étaient prises.

Agence France-Presse

« Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie. La trajectoire de cette pandémie est en pleine expansion. Elle croît de manière exponentielle. Ce n’est pas la situation dans laquelle nous voulons nous trouver 16 mois après le début de la pandémie, alors que nous disposons de mesures de contrôle efficaces », a déclaré Maria Van Kerkhove, la responsable technique de la lutte contre la COVID-19 à l’Organisation mondiale de la santé en conférence de presse.

La semaine dernière, a-t-elle expliqué, inquiète, le nombre de cas a progressé de 9 % dans le monde, tandis que les décès ont augmenté de 5 %.

4e semaine consécutive d'augmentation des décès

« C’est la septième semaine consécutive d’augmentation des cas, et la quatrième semaine consécutive d’augmentation des décès », a souligné à ses côtés le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La semaine dernière, nous avons enregistré le quatrième plus grand nombre de cas en une seule semaine jusqu’à présent. Plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient ont connu une forte augmentation du nombre de cas. Et ce, malgré le fait que plus de 780 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le monde. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a rappelé une fois de plus que les vaccins étaient des outils « vitaux et puissants », mais a appelé les États et la population à suivre encore et toujours les mesures qui fonctionnent : distanciation physique, masques, hygiène des mains, ventilation, dépistage, recherche des contacts, isolement et quarantaine.

« L’OMS ne veut pas voir des confinements sans fin […]. Mais pour l’instant, dans de nombreux pays, les unités de soins intensifs sont débordées et des gens meurent. Et c’est totalement évitable », a assuré le patron de l’agence onusienne.

Restaurants pleins

« Dans certains pays, malgré la poursuite de la transmission, les restaurants et les boîtes de nuit sont pleins, les marchés sont ouverts et bondés, et peu de gens prennent des précautions », a-t-il déploré, tout en soulignant que les pays qui s’en sortaient le mieux étaient ceux qui avaient pris une « combinaison de mesures adaptées, mesurées, agiles et fondées sur des données ».

Pour le Dr Tedros, même si la pandémie est « loin d’être terminée », il y a « de nombreuses raisons d’être optimistes » : « la diminution du nombre de cas et de décès au cours des deux premiers mois de l’année a montré que ce virus et ses variants pouvaient être arrêtés ».

Avec un effort concerté pour appliquer des mesures de santé publique et une vaccination équitable, nous pourrions maîtriser cette pandémie en quelques mois. Que nous y parvenions ou non, cela dépend des décisions et des actions que les gouvernements et les individus prennent chaque jour. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 937 355 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Plus de 135 952 650 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de dimanche, 7993 nouveaux décès et 601 284 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1803 nouveaux morts, l’Inde (904) et l’Italie (331).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562 066 décès pour 31 197 872 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 353 137 morts et 13 482 023 cas, le Mexique avec 209 338 morts (2 280 213 cas), l’Inde avec 170 179 morts (13 527 717 cas), et le Royaume-Uni avec 127 087 morts (4 369 775 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 261 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (242), la Bosnie (222), le Monténégro (219) et la Bulgarie (207).

L’Europe totalisait lundi à 6 h 998 343 décès pour 46 419 142 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 832 423 décès (26 253 240 cas), les États-Unis et le Canada 585 379 décès (32 256 410 cas), l’Asie 285 594 décès (19 641 260 cas), le Moyen-Orient 118 899 décès (6 990 816 cas), l’Afrique 115 712 décès (4 351 619 cas), et l’Océanie 1005 décès (40 165 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Les Anglais en terrasses

Trinquer en terrasse, faire les magasins, retourner chez le coiffeur : les Anglais regagnent de précieuses libertés lundi, avec la levée de nombreuses restrictions liées à la pandémie, en fort recul sous l’effet d’un confinement strict et d’une vaccination massive.

Ils peuvent également retourner dans les salles de sport, spas, bibliothèques, au zoo et partir en vacances en Angleterre, entre membres du même foyer.

Grèce : lycées rouverts

Les lycées grecs ont rouvert lundi après plus de cinq mois de fermeture. Elèves et enseignants doivent être testés deux fois par semaine.

Les écoles primaires et collèges restent eux fermés.

Infections : l’Inde dépasse le Brésil

L’Inde est devenue lundi le deuxième pays le plus touché par la COVID-19 en nombre de cas, totalisant 13,5 millions d’infections devant le Brésil (13,48 millions).

L’Allemagne dépasse trois millions d’infections

L’Allemagne a franchi le seuil des trois millions d’infections selon l’autorité nationale de veille sanitaire (RKI), alors que les appels à un nouveau tour de vis sanitaire se multiplient.

Fermetures au Bangladesh

Le Bangladesh a ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations.

France : vaccination étendue

Les Français âgés de 55 ans et plus seront éligibles à la vaccination à partir de lundi avec le vaccin d’AstraZeneca ou bientôt celui de Johnson & Johnson.

Par ailleurs, les Français pourront vérifier eux-mêmes s’ils ont la COVID-19, avec des « autotests » en vente à partir de lundi dans les pharmacies.

Le Venezuela va produire un vaccin cubain

Le Venezuela va produire un vaccin anti-COVID-19 cubain, à hauteur de deux millions de doses par mois à partir d’août, a annoncé dimanche le président Nicolas Maduro.

Le Venezuela participera aux essais cliniques de phase 3 de ce candidat vaccin, avec lequel Cuba a déjà commencé à vacciner fin mars 124 000 personnels de la santé.

Essais prometteurs pour un traitement

Le laboratoire américain Regeneron et son partenaire suisse Roche ont dévoilé lundi de nouveaux résultats d’essais cliniques prometteurs pour un cocktail expérimental destiné à réduire le risque d’infection à la COVID-19 au sein de ménages où une personne est touchée par la maladie.

Revers pour un traitement d’AstraZeneca

Le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca a annoncé lundi que son traitement contre le diabète Farxiga n’était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de COVID-19, selon les premiers résultats d’essais cliniques.

Plus de 2,9 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 937 355 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562 066 décès pour 31,19 millions de cas recensés. Suivent le Brésil (353 137 morts), le Mexique (209 338), l’Inde (170 179) et le Royaume-Uni (127 087).