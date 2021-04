Donald Trump et Barack Obama ont exprimé leurs condoléances à la famille royale britannique dans des déclarations séparées. Ci-haut le président Obama accueillant le président désigné Trump peu avant que ce dernier prête serment et devienne président le 20 juin 2017.

Trump et Obama rendent à leur tour hommage au prince Philip

(Washington) L’ex-président américain Donald Trump a déclaré que le décès, vendredi, du prince Philip représentait une perte « irremplaçable » pour le Royaume-Uni, tandis que Barack Obama a salué le départ, à 99 ans, d’un homme qui « a montré au monde comment être un mari dévoué ».

Agence France-Presse

« Le monde est en deuil après le décès du Prince Philip, un homme qui incarnait l’âme noble et l’esprit fier du Royaume-Uni et du Commonwealth », a écrit Donald Trump dans un communiqué.

« Il s’agit d’une perte irremplaçable pour la Grande-Bretagne et pour tous ceux qui tiennent à notre civilisation », a-t-il ajouté.

« Le Prince Philip était la définition de la dignité et de la grâce britannique », a ajouté le républicain, en présentant ses condoléances et celles de son épouse Melania Trump à la reine Élisabeth II et à toute la famille royale.

Le démocrate Barack Obama est revenu sur le rôle royal que le défunt avait, selon lui, adopté avec altruisme.

« Aux côtés de la reine ou deux pas derrière elle, comme c’est l’usage, le prince Philip a montré au monde ce que c’était que d’être l’époux dévoué d’une femme puissante », a écrit le 44e président des États-Unis.

En racontant sa première rencontre, accompagnée de Michelle Obama, avec la reine et son époux, le démocrate a affirmé que Philip « avait, en particulier, été gentil et chaleureux, avec un sens de l’humour vif et une bonne humeur inépuisable ».

« Il nous manquera terriblement », a-t-il ajouté.

Plus tôt, le président américain Joe Biden avait salué « les décennies d’action dévouée » du prince Philip, applaudissant notamment, dans un communiqué, les engagements « environnementaux », du duc d’Édimbourg.

Le républicain George W. Bush avait été le premier ex-président américain à rendre hommage à sa « longue et remarquable vie ».

« Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne » britannique, avait-il estimé dans un communiqué.