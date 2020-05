Le déconfinement s’accélère en Europe

(Rome et Paris ) L’Europe, Italie en tête, a franchi lundi une nouvelle étape dans le déconfinement de ses populations, mais la prudence reste de mise face au coronavirus qui a fait près de 250 000 morts dans le monde et contre lequel l’UE a levé plus de 7 milliards d’euros pour financer un vaccin.