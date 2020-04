La pandémie a contaminé plus de 1,4 million de personnes et fait au moins 82 721 morts dans 192 pays depuis son apparition en décembre en Chine, selon un comptage AFP à partir de sources officielles mercredi vers 6 h.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 82 726 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Plus de 1 438 290 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 275 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre de morts avec 17 127 décès pour 135 586 cas. 24 392 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 14 555 morts pour 146 690 cas, les États-Unis avec 12 911 morts (399 929 cas), la France avec 10 328 morts (109 069 cas) et le Royaume-Uni avec 6159 morts (55 242 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 802 cas (62 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 3333 décès (2 nouveaux) et 77 279 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 399 929 contaminations officiellement recensées, dont 12 911 décès et 22 539 guéris.

Depuis mardi à 15 h, le Bélize, les Îles Vierges américaines et la Barbade ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait, mercredi à 7 h, 58 627 décès pour 750 276 cas, les États-Unis et le Canada 13 309 décès (417 740 cas), l’Asie 4395 décès (125 215 cas), le Moyen-Orient 4234 décès (88 158 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 1570 décès (39 297 cas), l’Afrique 537 décès (10 605 cas), et l’Océanie 54 décès (7000 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a fait près de 83 000 morts dans le monde.

Pire bilan journalier aux États-Unis

Près de 2000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux États-Unis en 24 heures, selon le comptage mardi à 20 h 30 locales de l’université Johns Hopkins. Il s’agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie.

Près de 83 000 morts dans le monde

La pandémie a contaminé plus de 1,4 million de personnes et fait au moins 82 721 morts dans 192 pays depuis son apparition en décembre en Chine, selon un comptage AFP à partir de sources officielles mercredi vers 6 h.

L’Italie compte au moins 17 127 décès, l’Espagne 14 555, les États-Unis 12 911, la France 10 328, le Royaume-Uni 6159.

La France en récession

Le produit intérieur brut (PIB) français a chuté d’environ 6 % au premier trimestre, pire performance trimestrielle depuis 1945 qui marque l’entrée du pays en récession, selon la Banque de France.

En Allemagne, l’économie devrait se contracter de près de 10 % au deuxième trimestre, prévoient les principaux instituts économiques.

Ruée dans les gares à Wuhan

Des dizaines de milliers de voyageurs se sont rués mercredi dans les gares routières et ferroviaires pour quitter la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie, après la levée de deux mois et demi de bouclage.

Jogging interdit en journée à Paris

A Paris et dans plusieurs départements limitrophes, les activités sportives individuelles comme le jogging sont désormais interdites en journée (10 h à 19 h locales) face aux risques de relâchement du confinement.

L’OMS Europe déconseille d’assouplir les mesures

La branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé mercredi qu’en dépit de « signes positifs » observés dans certains pays de la région, il était trop tôt pour réduire les mesures destinées à contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Hospitalisations d’office au Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a donné l’« ordre » mardi d’hospitaliser la totalité des personnes contaminées par le nouveau coronavirus.

Disparition d’une légende

John Prine, légende de la musique folk américaine, est mort mardi à l’âge de 73 ans de complications liées au coronavirus.

Trump menace de lâcher l’OMS

Le président américain Donald Trump a menacé mardi de suspendre la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dénonçant sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop favorable à Pékin.

Boris Johnson dans un état « stable »

Le premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé depuis dimanche, reste mercredi dans un état « stable » après deux nuits en soins intensifs, et a « un bon moral » selon un de ses ministres.

Don d’un milliard de dollars

Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé qu’il allait donner un milliard de dollars, soit 28 % de sa fortune, pour participer à la lutte contre la pandémie.