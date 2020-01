Une quarantaine de djihadistes mis « hors de combat » au Mali

(Paris) La force française Barkhane a mis « hors de combat » plus d’une trentaine de djihadistes dans le centre du Mali ces deux dernières semaines, et cinq autres ont été tués dimanche dans une frappe de drone non loin de la frontière nigérienne, a annoncé jeudi l’état-major français.