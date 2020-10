Réunification de l’Allemagne

Trente ans après, la fracture subsiste

(Berlin ) L’Allemagne réunifiée va célébrer son 30e anniversaire ce samedi, mais personne ne sera de la fête. Et ce n’est pas seulement à cause de la COVID-19. À peine plus du tiers des Allemands de l’Est estiment que la réunification est un succès.