Plus de 11 645 810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 6 116 100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 538 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 538 326 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 11 645 810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 6 116 100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 130 306 décès pour 2 938 624 cas. Au moins 924 148 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 65 487 morts pour 1 623 284 cas, le Royaume-Uni avec 44 236 morts (285 768 cas), l’Italie avec 34 869 morts (241 819 cas), et le Mexique avec 31 119 morts (261 750 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 565 cas (8 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 528 guérisons.

L’Europe totalisait mardi à 7 h 199 942 décès pour 2 750 206 cas, les États-Unis et le Canada 139 038 décès (3 044 389 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 129 920 décès (2 964 434 cas), l’Asie 39 249 décès (1 539 646 cas), le Moyen-Orient 18 370 décès (842 154 cas), l’Afrique 11 672 décès (494 640 cas), et l’Océanie 135 décès (10 347 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Australie : Melbourne reconfinée

À Melbourne, deuxième ville d’Australie, plus de cinq millions de personnes devront rester confinées pour au moins six semaines à partir de minuit, après une flambée des cas de nouveau coronavirus.

La plupart des élèves suivront à nouveau un enseignement à distance. Restaurants et cafés ne pourront plus servir que des plats à emporter.

Tout l’État de Victoria est isolé du reste du pays.

UE : récession pire qu’attendu

Dans la zone euro, l’impact économique sera plus important que prévu, avec une chute du PIB de 8,7 % en 2020, prévoit la Commission européenne. La contraction devrait dépasser 10 % en Italie, Espagne et France.

« L’impact économique du confinement est plus grave que ce que nous avions prévu au départ. Nous continuons à naviguer en eaux troubles et sommes confrontés à de nombreux risques, dont une nouvelle vague importante d’infections », selon le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis.

Pas d’effet de la chloroquine « au long cours »

Les patients traités « au long cours » avec de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine, notamment pour des maladies auto-immunes, n’ont pas été moins touchés par des formes graves de COVID-19 durant l’épidémie, d’après une étude française.

Plus de 538 000 morts

Le nouveau coronavirus a fait au moins 538 326 morts dans le monde depuis fin décembre et contaminé plus de 11,6 millions de personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 130 306 décès pour plus de 2,9 millions de cas.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés en termes de décès sont le Brésil (65 487 morts), le Royaume-Uni (44 236 morts), l’Italie (34 869 morts) et le Mexique (31 119 morts).

L’Inde a franchi la barre des 20 000 morts officiellement attribués à la pandémie.

L’Iran a annoncé un nouveau record de morts avec 200 décès en une journée.

Pas de nouveau cas à Pékin

Pékin a annoncé mardi zéro nouveau malade de la COVID-19 sur les 24 dernières heures dans la capitale chinoise, une première depuis un rebond le mois dernier.

Mardi, 11 millions de lycéens chinois ont entamé les épreuves du bac avec un mois de retard, avec mise à l’écart des candidats pris d’une soudaine quinte de toux.

Bolsonaro présente des symptômes

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui s’est toujours dit sceptique sur la pandémie, a annoncé à CNN Brésil qu’il présentait certains symptômes du nouveau coronavirus et qu’il s’était soumis à un test dont les résultats seront connus mardi.

La mairesse d’Atlanta positive

La mairesse de la ville américaine d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme possible colistière du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, a annoncé avoir été déclarée positive au nouveau coronavirus.

BoJo fait polémique

Le premier ministre britannique Boris Johnson est accusé de déformer la réalité en attribuant à la négligence de maisons de retraite la propagation du nouveau coronavirus dans ces établissements, qui paient un lourd tribut à la maladie.