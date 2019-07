Balançoires à bascule sans frontières

La Presse

La frontière entre les États-Unis et le Mexique est devenue un terrain de jeu pour les familles américaines et mexicaines, alors que les enfants (et les adultes, aussi!) prennent place sur les balançoires à bascule nommées « Sube y Baja ». Ces balançoires représentent une forme de contestation de la division qui subsiste dans ce coin du continent américain.