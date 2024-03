Kung Fu Panda 4 détrône Dune : Part Two au Québec également

Le film d’animation Kung Fu Panda 4 s’est non seulement hissé au sommet du box-office nord-américain, il a également complété cet exploit au Québec. Le panda Po et sa bande ont détrôné Dune : Part Two, du cinéaste québécois Denis Villeneuve, le week-end dernier.

Lors de sa première fin de semaine en salle, du 8 au 10 mars, le long métrage familial réalisé par Stephanie Stine et Mike Mitchell a enregistré des recettes de 1,6 million de dollars dans la province. Au cours de la même période, Dune : Part Two, sorti une semaine plus tôt, a récolté 1,2 million de dollars, pour des recettes cumulatives de 4,5 millions au Québec.

Gageons que la semaine de relâche de milliers d’élèves québécois explique en partie la popularité de Kung Fu Panda 4, qui, dans sa version originale, met en vedette les voix de Jack Black et de Viola Davis.

Les films Imaginary, Bob Marley : One Love et Migration complètent le top 5 du box-office québécois du 8 au 10 mars.