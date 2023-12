Des artistes français dénoncent un « lynchage » de Gérard Depardieu

(Paris) Plus de 50 artistes, scénaristes et producteurs français ont publié mardi un texte défendant la vedette de cinéma et icône nationale Gérard Depardieu, alors que son comportement envers les femmes au cours de ses cinq décennies de carrière fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. Les défenseurs des victimes d’abus sexuels ont exprimé leur consternation face à cette vague de soutien.